USDA报告：12月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透12月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)： 一周截至日 12/04/2014 11/27/2014 11/27/2014 12/05/2013 初值 修正值 前值 小麦 269,319 275,750 273,055 539,001 燕麦 0 0 0 22 大麦 73 34,495 34,495 6,335 玉米 532,498 755,127 743,769 1,028,529 高粱 208,093 163,068 163,068 75,408 大豆 2,203,505 2,049,656 1,849,221 1,649,250 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 12,416,214 18,477,002 燕麦 200 1,274 大麦 101,928 77,946 玉米 9,613,655 9,184,247 高粱 2,304,941 916,335 大豆 23,743,421 19,143,891 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年 度自9月1日开始。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美