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货币新闻 | 2014年 12月 9日 星期二 00:03 BJT

USDA报告：12月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
    
    一周截至日 12/04/2014    11/27/2014    11/27/2014    12/05/2013  
                  初值         修正值          前值
    小麦        269,319       275,750       273,055       539,001
    燕麦              0             0             0            22
    大麦             73        34,495        34,495         6,335
    玉米        532,498       755,127       743,769     1,028,529
    高粱        208,093       163,068       163,068        75,408
    大豆      2,203,505     2,049,656     1,849,221     1,649,250
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    12,416,214     18,477,002
    燕麦           200          1,274
    大麦       101,928         77,946
    玉米     9,613,655      9,184,247
    高粱     2,304,941        916,335
    大豆    23,743,421     19,143,891
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年
度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 母红; 审校 李军)
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