USDA报告: 12月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计): 一周截至日 12/13/12 12/06/12 12/06/12 12/15/11
初值 修正值 前值 小麦 16,355 14,270 13,938 16,751 燕麦 0 34 34 10 大麦 0 0 0 0 玉米 15,016 8,015 7,861 45,251 高粱 354 1,469 1,469 947 大豆 36,990 48,422 46,632 31,809
作物年度截至目前检验
本年度 上年度 小麦 492,088 567,152 燕麦 467 333 大麦 5,567 5,606 玉米 232,350 483,303 高粱 29,436 24,656 大豆 687,337 490,883 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。