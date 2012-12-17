USDA报告: 12月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

本年度 上年度 小麦 492,088 567,152 燕麦 467 333 大麦 5,567 5,606 玉米 232,350 483,303 高粱 29,436 24,656 大豆 687,337 490,883 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)