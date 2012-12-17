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货币新闻 | 2012年 12月 18日 星期二 00:07 BJT

USDA报告: 12月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计): 一周截至日 12/13/12 12/06/12 12/06/12 12/15/11

初值 修正值 前值 小麦 16,355 14,270 13,938 16,751 燕麦 0 34 34 10 大麦 0 0 0 0 玉米 15,016 8,015 7,861 45,251 高粱 354 1,469 1,469 947 大豆 36,990 48,422 46,632 31,809

作物年度截至目前检验

本年度 上年度 小麦 492,088 567,152 燕麦 467 333 大麦 　 5,567 5,606 玉米 232,350 483,303 高粱 29,436 24,656 大豆 687,337 490,883 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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