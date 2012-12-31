USDA报告: 12月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透12月31日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计): 一周截至日 12/27/12 12/20/12 12/20/12 12/29/11
初值 修正值 前值 小麦 7,763 15,247 15,128 13,366 燕麦 0 3 3 0 大麦 0 8 8 8 玉米 7,906 13,872 13,475 25,164 高粱 379 2,420 2,420 1,725 大豆 35,537 45,413 44,486 34,364
作物年度截至目前检验
本年度 上年度 小麦 515,762 596,343 燕麦 470 364 大麦 5,575 5,614 玉米 255,661 548,099 高粱 32,385 29,029 大豆 774,035 566,367 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。