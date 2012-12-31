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货币新闻 | 2013年 1月 1日 星期二 00:10 BJT

USDA报告: 12月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月31日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计): 一周截至日 12/27/12 12/20/12 12/20/12 12/29/11

初值 修正值 前值 小麦 7,763 15,247 15,128 13,366 燕麦 0 3 3 0 大麦 0 8 8 8 玉米 7,906 13,872 13,475 25,164 高粱 379 2,420 2,420 1,725 大豆 35,537 45,413 44,486 34,364

作物年度截至目前检验

本年度 上年度 小麦 515,762 596,343 燕麦 470 364 大麦 　 5,575 5,614 玉米 255,661 548,099 高粱 32,385 29,029 大豆 774,035 566,367 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 李军; 审校 母红)

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