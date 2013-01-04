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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 09:51 BJT

USDA报告: 12月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月31日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 12/27/12 12/20/12 12/20/12 12/29/11

初值 修正值 前值

小麦 7,763 15,247 15,128 13,366

燕麦 0 3 3 0

大麦 0 8 8 8

玉米 7,906 13,872 13,475 25,164

高粱 379 2,420 2,420 1,725

大豆 35,537 45,413 44,486 34,364

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 515,762 596,343

燕麦 470 364

大麦 　 5,575 5,614

玉米 255,661 548,099

高粱 32,385 29,029

大豆 774,035 566,367

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽; 审校 杜明霞)

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