USDA报告: 1月3日止当周美国农作物出口检验报告(表)

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透1月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 01/03/13 12/27/12 12/27/12 01/05/12
初值 修正值 前值
小麦 13,363 7,763 7,763 11,219
燕麦 16 0 0 0
大麦 0 0 0 8
玉米 7,171 8,006 7,906 34,129
高粱 167 379 379 1,107
大豆 39,652 35,891 35,537 32,738
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 528,745 607,562
燕麦 486 364
大麦 5,575 5,622
玉米 262,932 582,228
高粱 32,552 30,136
大豆 813,999 599,105
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。