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货币新闻 | 2013年 1月 8日 星期二 00:05 BJT

USDA报告: 1月3日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 01/03/13 12/27/12 12/27/12 01/05/12

初值 修正值 前值

小麦 13,363 7,763 7,763 11,219

燕麦 16 0 0 0

大麦 0 0 0 8

玉米 7,171 8,006 7,906 34,129

高粱 167 379 379 1,107

大豆 39,652 35,891 35,537 32,738

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 528,745 607,562

燕麦 486 364

大麦 　 5,575 5,622

玉米 262,932 582,228

高粱 32,552 30,136

大豆 813,999 599,105

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
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