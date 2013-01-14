USDA报告: 1月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

企业并购：中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透1月14日 - 路透1月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 01/10/13 01/03/13 01/03/13 01/12/12
初值 修正值 前值
小麦 10,598 13,449 13,363 13,470
燕麦 0 16 16 15
大麦 8 0 0 0
玉米 9,239 7,316 7,171 30,055
高粱 363 167 167 934
大豆 39,123 39,998 39,652 41,048
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 539,429 621,032
燕麦 486 379
大麦 5,583 5,622
玉米 272,357 612,283
高粱 32,915 31,070
大豆 855,927 640,153
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
该阻力位是2月23日高点54.94美元至3月22日47.01美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。当前的这波涨势与始于1月3日高点55.24美元的三浪周期相悖。
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。