USDA报告: 1月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

《技术解析》美国原油料将再度挑战阻力位53.07美元

该阻力位是2月23日高点54.94美元至3月22日47.01美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。当前的这波涨势与始于1月3日高点55.24美元的三浪周期相悖。