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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 00:05 BJT

USDA报告: 1月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月14日 - 路透1月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 01/10/13 01/03/13 01/03/13 01/12/12

初值 修正值 前值

小麦 10,598 13,449 13,363 13,470

燕麦 0 16 16 15

大麦 8 0 0 0

玉米 9,239 7,316 7,171 30,055

高粱 363 167 167 934

大豆 39,123 39,998 39,652 41,048

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 539,429 621,032

燕麦 486 379

大麦 　 5,583 5,622

玉米 272,357 612,283

高粱 32,915 31,070

大豆 855,927 640,153

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿; 审校 母红)
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