版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 00:07 BJT

USDA报告: 1月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 01/17/13 01/10/13 01/10/13 01/19/12

初值 修正值 前值

小麦 21,857 10,682 10,598 17,798

燕麦 5 0 0 0

大麦 0 8 8 8

玉米 10,959 9,555 9,239 36,479

高粱 1,142 363 363 884

大豆 48,075 41,328 39,123 36,444

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 561,686 638,830

燕麦 491 379

大麦 　 5,583 5,630

玉米 283,695 648,762

高粱 34,057 31,954

大豆 908,665 676,597

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐