USDA报告: 1月17日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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路透1月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 01/17/13 01/10/13 01/10/13 01/19/12
初值 修正值 前值
小麦 21,857 10,682 10,598 17,798
燕麦 5 0 0 0
大麦 0 8 8 8
玉米 10,959 9,555 9,239 36,479
高粱 1,142 363 363 884
大豆 48,075 41,328 39,123 36,444
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 561,686 638,830
燕麦 491 379
大麦 5,583 5,630
玉米 283,695 648,762
高粱 34,057 31,954
大豆 908,665 676,597
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。