USDA报告: 1月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透1月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 01/24/13 01/17/13 01/17/13 01/26/12
初值 修正值 前值
小麦 22,283 22,517 21,857 18,796
燕麦 6 5 5 9
大麦 0 0 0 0
玉米 21,127 11,597 10,959 22,834
高粱 1,910 1,142 1,142 289
大豆 40,667 49,048 48,075 41,756
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 584,629 657,626
燕麦 497 388
大麦 5,583 5,630
玉米 305,524 671,596
高粱 35,967 32,243
大豆 950,388 718,353
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)