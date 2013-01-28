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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 00:08 BJT

USDA报告: 1月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 01/24/13 01/17/13 01/17/13 01/26/12

初值 修正值 前值

小麦 22,283 22,517 21,857 18,796

燕麦 6 5 5 9

大麦 0 0 0 0

玉米 21,127 11,597 10,959 22,834

高粱 1,910 1,142 1,142 289

大豆 40,667 49,048 48,075 41,756

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 584,629 657,626

燕麦 497 388

大麦 　 5,583 5,630

玉米 305,524 671,596

高粱 35,967 32,243

大豆 950,388 718,353

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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