重发-USDA报告: 1月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透1月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 01/24/13 01/17/13 01/17/13 01/26/12
初值 修正值 前值
小麦 22,283 22,517 21,857 18,796
燕麦 6 5 5 9
大麦 0 0 0 0
玉米 21,127 11,597 10,959 22,834
高粱 1,910 1,142 1,142 289
大豆 40,667 49,048 48,075 41,756
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 584,629 657,626
燕麦 497 388
大麦 5,583 5,630
玉米 305,524 671,596
高粱 35,967 32,243
大豆 950,388 718,353
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当