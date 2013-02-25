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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 00:03 BJT

USDA报告: 2月21日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 02/21/13 02/14/13 02/14/13 02/23/12

初值 修正值 前值

小麦 21,167 23,718 30,335 10,215

燕麦 0 17 17 5

大麦 0 14 14 20

玉米 11,567 9,684 9,500 28,810

高粱 491 3,090 3,090 253

大豆 27,284 40,826 40,384 39,367

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 668,196 726,337

燕麦 514 417

大麦 　 5,617 5,890

玉米 348,253 804,920

高粱 43,808 33,915

大豆 1,106,533 875,212

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 李军; 审校 母红)
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