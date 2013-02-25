USDA报告: 2月21日止当周美国农作物出口检验报告(表)

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透2月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 02/21/13 02/14/13 02/14/13 02/23/12
初值 修正值 前值
小麦 21,167 23,718 30,335 10,215
燕麦 0 17 17 5
大麦 0 14 14 20
玉米 11,567 9,684 9,500 28,810
高粱 491 3,090 3,090 253
大豆 27,284 40,826 40,384 39,367
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 668,196 726,337
燕麦 514 417
大麦 5,617 5,890
玉米 348,253 804,920
高粱 43,808 33,915
大豆 1,106,533 875,212
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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