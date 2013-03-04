USDA报告：2月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透2月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 02/28/13 02/21/13 02/21/13 03/01/12
初值 修正值 前值
小麦 23,980 21,167 21,167 17,404
燕麦 5 0 0 0
大麦 32 0 0 88
玉米 15,740 11,745 11,567 31,082
高粱 1,727 491 491 781
大豆 40,274 27,764 27,284 33,292
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 692,280 743,741
燕麦 519 417
大麦 5,649 5,978
玉米 364,198 836,002
高粱 45,535 34,696
大豆 1,147,306 908,504
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。