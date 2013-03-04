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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 00:11 BJT

USDA报告：2月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 02/28/13 02/21/13 02/21/13 03/01/12

初值 修正值 前值

小麦 23,980 21,167 21,167 17,404

燕麦 5 0 0 0

大麦 32 0 0 88

玉米 15,740 11,745 11,567 31,082

高粱 1,727 491 491 781

大豆 40,274 27,764 27,284 33,292

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 692,280 743,741

燕麦 519 417

大麦 　 5,649 5,978

玉米 364,198 836,002

高粱 45,535 34,696

大豆 1,147,306 908,504

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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