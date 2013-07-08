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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：7月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 07/04/2013 06/27/2013 06/27/2013 07/05/2012

初值 修正值 前值

小麦 25,589 26,420 26,420 15,155

燕麦 6 12 12 4

大麦 10 10 10 0

玉米 8,205 14,908 14,818 24,196

高粱 0 1,402 1,402 449

大豆 2,465 4,514 4,518 19,185

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 108,570 100,910

燕麦 20 191

大麦 　 169 48

玉米 589,834 1,346,069

高粱 58,463 43,578

大豆 1,289,121 1,236,029

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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