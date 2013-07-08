USDA报告：7月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透7月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 07/04/2013 06/27/2013 06/27/2013 07/05/2012
初值 修正值 前值
小麦 25,589 26,420 26,420 15,155
燕麦 6 12 12 4
大麦 10 10 10 0
玉米 8,205 14,908 14,818 24,196
高粱 0 1,402 1,402 449
大豆 2,465 4,514 4,518 19,185
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 108,570 100,910
燕麦 20 191
大麦 169 48
玉米 589,834 1,346,069
高粱 58,463 43,578
大豆 1,289,121 1,236,029
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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