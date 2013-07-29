USDA报告：7月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透7月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 07/25/2013 07/18/2013 07/18/2013 07/26/2012
初值 修正值 前值
小麦 25,363 24,185 23,136 19,060
燕麦 12 2 0 24
大麦 12 46 46 0
玉米 11,087 9,958 8,867 21,564
高粱 1,935 1,094 894 3,166
大豆 1,342 3,916 2,847 15,700
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 186,245 146,981
燕麦 54 344
大麦 239 72
玉米 627,265 1,409,551
高粱 62,115 48,604
大豆 1,298,072 1,282,505
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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