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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：7月25日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 07/25/2013 07/18/2013 07/18/2013 07/26/2012

初值 修正值 前值

小麦 25,363 24,185 23,136 19,060

燕麦 12 2 0 24

大麦 12 46 46 0

玉米 11,087 9,958 8,867 21,564

高粱 1,935 1,094 894 3,166

大豆 1,342 3,916 2,847 15,700

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 186,245 146,981

燕麦 54 344

大麦 　 239 72

玉米 627,265 1,409,551

高粱 62,115 48,604

大豆 1,298,072 1,282,505

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿；审校　母红)
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