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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：8月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月5日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 08/01/2013 07/25/2013 07/25/2013 08/02/2012

初值 修正值 前值

小麦 25,464 25,487 25,363 21,209

燕麦 8 12 12 0

大麦 41 12 12 0

玉米 15,120 11,455 11,087 20,359

高粱 1,393 1,997 1,935 1,648

大豆 1,361 1,350 1,342 12,925

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 211,881 168,190

燕麦 62 344

大麦 　 280 72

玉米 642,753 1,429,910

高粱 63,570 50,252

大豆 1,299,441 1,295,430

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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