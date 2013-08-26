USDA报告：8月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透8月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 08/22/2013 08/15/2013 08/15/2013 08/23/2012
初值 修正值 前值
小麦 31,192 33,787 33,787 18,888
燕麦 2 6 6 13
大麦 944 0 0 28
玉米 12,010 7,164 7,061 15,061
高粱 2,284 951 951 4,739
大豆 2,461 5,295 5,294 17,548
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 304,004 232,855
燕麦 70 396
大麦 1,266 2,796
玉米 677,915 1,490,491
高粱 70,344 59,192
大豆 1,310,650 1,350,438
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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