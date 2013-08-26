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货币新闻 | 2013年 8月 26日 星期一 23:01 BJT

USDA报告：8月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月29日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 08/22/2013 08/15/2013 08/15/2013 08/23/2012

初值 修正值 前值

小麦 31,192 33,787 33,787 18,888

燕麦 2 6 6 13

大麦 944 0 0 28

玉米 12,010 7,164 7,061 15,061

高粱 2,284 951 951 4,739

大豆 2,461 5,295 5,294 17,548

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 304,004 232,855

燕麦 70 396

大麦 　 1,266 2,796

玉米 677,915 1,490,491

高粱 70,344 59,192

大豆 1,310,650 1,350,438

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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