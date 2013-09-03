USDA报告：8月29日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大涨势，台塑石化寻求石脑油船货
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透9月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 08/29/2013 08/22/2013 08/22/2013 08/30/2012
初值 修正值 前值
小麦 36,410 31,273 31,192 25,446
燕麦 0 2 2 0
大麦 8 944 944 0
玉米 17,436 12,059 12,010 8,646
高粱 588 2,322 2,284 4,424
大豆 1,422 2,501 2,461 15,535
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 340,495 258,301
燕麦 70 396
大麦 1,274 2,796
玉米 695,400 1,499,137
高粱 70,970 63,616
大豆 1,312,112 1,365,973
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。