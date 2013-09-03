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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 23:04 BJT

USDA报告：8月29日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 08/29/2013 08/22/2013 08/22/2013 08/30/2012

初值 修正值 前值

小麦 36,410 31,273 31,192 25,446

燕麦 0 2 2 0

大麦 8 944 944 0

玉米 17,436 12,059 12,010 8,646

高粱 588 2,322 2,284 4,424

大豆 1,422 2,501 2,461 15,535

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 340,495 258,301

燕麦 70 396

大麦 　 1,274 2,796

玉米 695,400 1,499,137

高粱 70,970 63,616

大豆 1,312,112 1,365,973

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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