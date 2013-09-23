USDA报告：9月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透9月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 09/19/2013 09/12/2013 09/12/2013 09/20/2012
初值 修正值 前值
小麦 42,319 46,464 46,024 22,620
燕麦 0 4 4 0
大麦 28 1,070 9 8
玉米 17,916 20,188 20,111 24,831
高粱 2,434 5,760 5,760 4,583
大豆 16,793 2,972 2,972 12,550
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 462,801 331,260
燕麦 76 401
大麦 2,380 4,458
玉米 46,270 62,466
高粱 12,175 5,913
大豆 21,611 35,194
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。