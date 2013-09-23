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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：9月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 09/19/2013 09/12/2013 09/12/2013 09/20/2012

初值 修正值 前值

小麦 42,319 46,464 46,024 22,620

燕麦 0 4 4 0

大麦 28 1,070 9 8

玉米 17,916 20,188 20,111 24,831

高粱 2,434 5,760 5,760 4,583

大豆 16,793 2,972 2,972 12,550

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 462,801 331,260

燕麦 76 401

大麦 　 2,380 4,458

玉米 46,270 62,466

高粱 12,175 5,913

大豆 21,611 35,194

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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