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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 00:02 BJT

USDA报告：11月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月12日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 11/07/2013 10/31/2013 10/31/2013 11/08/2012

初值 修正值 前值

小麦 12,228 8,911 7,146 10,458

燕麦 0 0 0 0

大麦 38 32 32 4

玉米 16,701 31,356 31,316 9,463

高粱 463 1,243 1,243 2,592

大豆 79,697 80,471 80,559 64,661

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 610,640 427,311

燕麦 82 418

大麦 　 3,060 5,451

玉米 223,410 168,208

高粱 27,893 22,314

大豆 418,142 435,827

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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