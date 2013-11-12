USDA报告：11月7日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透11月12日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 11/07/2013 10/31/2013 10/31/2013 11/08/2012
初值 修正值 前值
小麦 12,228 8,911 7,146 10,458
燕麦 0 0 0 0
大麦 38 32 32 4
玉米 16,701 31,356 31,316 9,463
高粱 463 1,243 1,243 2,592
大豆 79,697 80,471 80,559 64,661
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 610,640 427,311
燕麦 82 418
大麦 3,060 5,451
玉米 223,410 168,208
高粱 27,893 22,314
大豆 418,142 435,827
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。