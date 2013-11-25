USDA报告：11月21日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透11月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 11/21/2013 11/14/2013 11/14/2013 11/22/2012
初值 修正值 前值
小麦 12,597 18,113 18,113 8,124
燕麦 8 2 2 5
大麦 173 52 36 96
玉米 30,240 30,816 30,760 16,174
高粱 2,481 2,319 2,278 1,978
大豆 66,934 87,809 87,809 48,188
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 643,586 446,811
燕麦 92 433
大麦 3,285 5,555
玉米 284,982 198,807
高粱 32,761 24,812
大豆 585,634 553,115
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。