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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 00:08 BJT

USDA报告：11月21日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月25日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 11/21/2013 11/14/2013 11/14/2013 11/22/2012

初值 修正值 前值

小麦 12,597 18,113 18,113 8,124

燕麦 8 2 2 5

大麦 173 52 36 96

玉米 30,240 30,816 30,760 16,174

高粱 2,481 2,319 2,278 1,978

大豆 66,934 87,809 87,809 48,188

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 643,586 446,811

燕麦 92 433

大麦 　 3,285 5,555

玉米 284,982 198,807

高粱 32,761 24,812

大豆 585,634 553,115

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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