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货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 00:07 BJT

USDA报告：11月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月2日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：

一周截至日 11/28/2013 11/21/2013 11/21/2013 11/29/2012

初值 修正值 前值

小麦 15,500 12,597 12,597 14,652

燕麦 0 8 8 0

大麦 0 177 173 12

玉米 35,661 30,259 30,240 10,512

高粱 268 2,518 2,481 2,828

大豆 52,623 67,366 66,934 52,474

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 659,086 461,463

燕麦 92 433

大麦 　 3,289 5,567

玉米 320,662 209,319

高粱 33,103 27,640

大豆 638,689 605,589

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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