USDA报告：11月28日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透12月2日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计)：
一周截至日 11/28/2013 11/21/2013 11/21/2013 11/29/2012
初值 修正值 前值
小麦 15,500 12,597 12,597 14,652
燕麦 0 8 8 0
大麦 0 177 173 12
玉米 35,661 30,259 30,240 10,512
高粱 268 2,518 2,481 2,828
大豆 52,623 67,366 66,934 52,474
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 659,086 461,463
燕麦 92 433
大麦 3,289 5,567
玉米 320,662 209,319
高粱 33,103 27,640
大豆 638,689 605,589
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。