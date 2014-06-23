版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：6月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 06/19/2014 06/12/2014 06/12/2014 06/20/2013

初值 修正值 前值

小麦 581,453 499,622 396,437 431,532

燕麦 100 0 0 0

大麦 758 391 391 2,741

玉米 1,102,514 148,848

高粱 61,411 13,591 11,827 2,373

大豆 61,847 218,737 215,619 224,246

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 1,455,671 1,569,387

燕麦 100 22

大麦 　 1,970 3,229

玉米 36,969,668 14,395,232

高粱 3,565,198 1,450,170

大豆 42,524,984 34,899,817

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐