USDA报告：6月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透6月23日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 06/19/2014 06/12/2014 06/12/2014 06/20/2013
初值 修正值 前值
小麦 581,453 499,622 396,437 431,532
燕麦 100 0 0 0
大麦 758 391 391 2,741
玉米 1,102,514 148,848
高粱 61,411 13,591 11,827 2,373
大豆 61,847 218,737 215,619 224,246
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 1,455,671 1,569,387
燕麦 100 22
大麦 1,970 3,229
玉米 36,969,668 14,395,232
高粱 3,565,198 1,450,170
大豆 42,524,984 34,899,817
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军; 审校 母红)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的