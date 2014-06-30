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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：6月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月30日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 06/26/2014 06/19/2014 06/19/2014 06/27/2013

初值 修正值 前值

小麦 335,389 628,451 581,453 728,500

燕麦 0 100 100 191

大麦 1,665 1,418 758 213

玉米 872,960 988,080 987,936 379,237

高粱 3,836 61,901 61,411 39,837

大豆 72,804 61,919 61,847 122,839

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 1,838,058 2,297,887

燕麦 100 213

大麦 　 4,295 3,442

玉米 37,842,772 14,774,469

高粱 3,569,524 1,490,007

大豆 42,597,860 35,022,656

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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