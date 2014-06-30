USDA报告：6月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透6月30日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 06/26/2014 06/19/2014 06/19/2014 06/27/2013
初值 修正值 前值
小麦 335,389 628,451 581,453 728,500
燕麦 0 100 100 191
大麦 1,665 1,418 758 213
玉米 872,960 988,080 987,936 379,237
高粱 3,836 61,901 61,411 39,837
大豆 72,804 61,919 61,847 122,839
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 1,838,058 2,297,887
燕麦 100 213
大麦 4,295 3,442
玉米 37,842,772 14,774,469
高粱 3,569,524 1,490,007
大豆 42,597,860 35,022,656
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200