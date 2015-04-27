USDA报告：4月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/23/2015 04/16/2015 04/16/2015 04/24/2 014 初值 修正值 前值 小麦 543,929 609,603 564,502 659,727 燕麦 0 0 0 0 大麦 24 271 271 372 玉米 1,293,996 1,071,311 1,068,197 1,158,028 高粱 108,489 218,219 217,484 119,548 大豆 311,622 148,184 147,939 254,299 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 20,763,776 28,438,394 燕麦 500 1,855 大麦 162,538 159,687 玉米 26,535,900 27,992,714 高粱 6,449,340 2,933,667 大豆 45,802,514 41,353,670 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。