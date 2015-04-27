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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 23:09 BJT

USDA报告：4月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 04/23/2015    04/16/2015    04/16/2015    04/24/2
014  
                  初值         修正值          前值
    小麦       543,929       609,603       564,502       659,727
  
    燕麦             0             0             0             0
  
    大麦            24           271           271           372
  
    玉米     1,293,996     1,071,311     1,068,197     1,158,028
  
    高粱       108,489       218,219       217,484       119,548
  
    大豆       311,622       148,184       147,939       254,299
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    20,763,776     28,438,394
    燕麦           500          1,855
    大麦       162,538        159,687
    玉米    26,535,900     27,992,714
    高粱     6,449,340      2,933,667
    大豆    45,802,514     41,353,670
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 李军; 审校 母红)

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