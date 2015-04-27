USDA报告：4月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/23/2015 04/16/2015 04/16/2015 04/24/2 014 初值 修正值 前值 小麦 543,929 609,603 564,502 659,727 燕麦 0 0 0 0 大麦 24 271 271 372 玉米 1,293,996 1,071,311 1,068,197 1,158,028 高粱 108,489 218,219 217,484 119,548 大豆 311,622 148,184 147,939 254,299 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 20,763,776 28,438,394 燕麦 500 1,855 大麦 162,538 159,687 玉米 26,535,900 27,992,714 高粱 6,449,340 2,933,667 大豆 45,802,514 41,353,670 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军; 审校 母红)