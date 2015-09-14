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货币新闻 | 2015年 9月 14日 星期一 23:07 BJT

USDA报告：9月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月14日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
    一周截至日 09/10/2015  09/03/2015   09/03/2015    09/11/2014
  
                  初值        修正值         前值
    
    小麦       647,551       456,140       371,343       663,309
  
    燕麦 　        　0             0             0             0
    大麦             0        13,820        13,820           196
  
    玉米     　711,178       905,985       894,609       760,224
  
    高粱       117,909       236,676       236,676       149,712
  
    大豆       370,901        94,262        93,308       255,142
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    
    小麦     6,171,199      7,765,282
    燕麦           200            200
    大麦        19,941         37,063
    玉米     1,194,131      1,492,064
    高粱       177,848        212,311
    大豆       394,499        335,564
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静; 审校 利棣儿)

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