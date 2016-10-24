USDA报告：10月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透10月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 10/20/2016 10/13/2016 10/13/2016 10/22/2015 初值 修正值 前值 小麦 244,331 465,122 450,613 316,081 燕麦 800 500 500 0 大麦 0 735 735 612 玉米 541,527 879,101 875,808 413,352 高粱 73,267 5,846 5,846 205,049 大豆 2,739,744 2,508,997 2,508,997 2,665,618 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 11,286,398 8,878,763 燕麦 6,299 200 大麦 24,993 21,923 玉米 8,356,998 4,765,504 高粱 539,829 1,815,942 大豆 10,454,187 9,435,861 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。