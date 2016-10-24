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货币新闻 | 2016年 10月 24日 星期一 23:05 BJT

USDA报告：10月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 10/20/2016    10/13/2016   10/13/2016   10/22/2015
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       244,331       465,122       450,613       316,081
 
    燕麦 　        800           500           500             0
 
    大麦             0           735           735           612
    玉米       541,527       879,101       875,808       413,352
    高粱        73,267         5,846         5,846       205,049
    大豆     2,739,744     2,508,997     2,508,997     2,665,618
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    11,286,398      8,878,763
    燕麦         6,299            200
    大麦        24,993         21,923
    玉米     8,356,998      4,765,504
    高粱       539,829      1,815,942
    大豆     10,454,187      9,435,861
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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