USDA报告：12月8日止当周美国农作物出口检验报告(表)

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透12月12日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/08/2016 12/01/2016 12/01/2016 12/10/20 15 初值 修正值 前值 小麦 440,805 546,142 453,633 436,215 燕麦 600 700 0 0 大麦 0 1,199 269 318 玉米 860,927 1,163,998 1,150,233 566,835 高粱 227,418 130,302 119,325 129,099 大豆 1,837,632 1,921,135 1,910,189 1,420,431 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 14,101,823 10,964,429 燕麦 7,899 800 大麦 27,342 27,425 玉米 14,592,227 7,831,021 高粱 1,349,066 3,233,546 大豆 27,905,963 23,359,021 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。