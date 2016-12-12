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货币新闻 | 2016年 12月 13日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：12月8日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月12日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 12/08/2016    12/01/2016    12/01/2016    12/10/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       440,805       546,142       453,633       436,215
    燕麦 　        600           700             0             0
    大麦             0         1,199           269           318
    玉米       860,927     1,163,998     1,150,233       566,835
    高粱       227,418       130,302       119,325       129,099
    大豆     1,837,632     1,921,135     1,910,189     1,420,431
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    14,101,823     10,964,429
    燕麦         7,899            800
    大麦        27,342         27,425
    玉米    14,592,227      7,831,021
    高粱     1,349,066      3,233,546
    大豆    27,905,963     23,359,021
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静；审校 母红)

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