芝加哥22家餐厅获米其林星级 个性烹饪文化受赞誉

路透10月27日 （记者 Richard Leong） - 周三即将公布的最新米其林指南中，芝加哥有22家餐厅获得米其林星级，比上一版本少两家。

《米其林指南》国际总监Michael Ellis周二称，尽管部分因为关店导致获得米其林星级的餐厅数量减少，但由于当地厨师积极试验烹饪材料和技术，芝加哥仍是美国一个充满生气的用餐目的地。

“芝加哥继续发展着自己的个性。芝加哥的烹饪文化较没那么正式，厨师们有一种无拘无束的态度，”Ellis向路透表示。

米其林为25个国家的餐厅打分，米其林星级是受国际认可的餐厅质量标志。

Alinea and Grace餐厅获得了米其林的最高星级三星，“绝佳的舌尖体验，值得专程造访”。

Arcadia的星级攀升至两星，“味道极好，值得绕路一去”。42 Grams和Sixteen也同获两星。（完）