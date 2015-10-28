芝加哥22家餐厅获米其林星级 个性烹饪文化受赞誉

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Richard Leong
路透10月27日 - 周三即将公布的最新米其林指南中，芝加哥有22家餐厅获得米其林星级，比上一版本少两家。
《米其林指南》国际总监Michael Ellis周二称，尽管部分因为关店导致获得米其林星级的餐厅数量减少，但由于当地厨师积极试验烹饪材料和技术，芝加哥仍是美国一个充满生气的用餐目的地。
“芝加哥继续发展着自己的个性。芝加哥的烹饪文化较没那么正式，厨师们有一种无拘无束的态度，”Ellis向路透表示。
米其林为25个国家的餐厅打分，米其林星级是受国际认可的餐厅质量标志。
Alinea and Grace餐厅获得了米其林的最高星级三星，“绝佳的舌尖体验，值得专程造访”。
Arcadia的星级攀升至两星，“味道极好，值得绕路一去”。42 Grams和Sixteen也同获两星。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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