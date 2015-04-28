光明食品今年国际化指数升至20% 正洽购欧洲一食品分销商

路透上海4月28日 - 中国大型食品集团--光明食品集团新闻发言人潘建军周二指出，随着以色列最大食品企业Tnuva收购完成，今年公司国际化经营指数将提高至20%。公司正在接洽欧洲大陆的一家食品分销商，相关收购谈判仍在进行中。

光明食品的海外资产上市一直是个热门话题，他还表示，子公司澳大利亚玛纳森争取年内上市，在香港上市有较大可能性。

“我们将坚定不移地走国际化道路...公司国际化指数去年是13%，今年有望提高至20%，目标是2018年达到25%。”他说。

国际化指数是评价跨国企业国际化水平的一个标准，联合国所采用的国际化指数由三个指标构成，即国外资产在总资产的占比，海外销售占总营收的占比及国外雇员占总员工数比例。

他说，光明食品已将其国际化战略定位于本土化的跨国公司，不仅海外公司资产及营收的占比将不断提高，还要建立起适合跨国运营的管理制度和公司文化等。

他还指出，光明食品集团近日将组团参加米兰世博会，亦是推动公司国际化的一个重要举措。光明食品旗下西郊国际农产品交易中心，在此次世博会期间将与罗马国际农产品交易中心签订合作协议，搭建上海与意大利，乃至欧洲地区的进出口农产品（食品）交易平台。

此前，光明集团已表示计划将公司资产证券化率由目前20%左右提高至2018年的50%左右，其中海外资产上市是提高证券化率的重要一环。光明食品集团2010年收购的新西兰新莱特乳业（Synlait）(SML.NZ)在2013年7月在新西兰上市，而澳大利亚玛纳森、英国维他麦等海外子公司的上市计划一直在准备中。

2014年光明食品宣布收购以色列最大食品公司Tnuva 76.73%股权，于今年3月底完成交易，目前Tnuva由光明食品旗下光明乳业(600597.SS)托管。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。