各方争分夺秒向尼泊尔偏远灾区运送救援物资--TRFN

汤森路透基金会罗马5月6日 （记者 Chris Arsenault） - 尼泊尔大地震已经过去11天，联合国机构正在争分夺秒向该国偏远山区运送救援物资，他们借助牦牛、山羊还有俄罗斯老式直升机，向缺乏食物的灾民运送大米和高能量饼干。

“这是在和时间赛跑，”联合国世界粮食计划署（WFP）官员Richard Ragan周三对汤森路透基金会（TRFN）称。

WFP希望到周末时能分发足够的大米，以供急需食物的灾民维持10天之用。

一些重灾区属于很难到达的村庄，这些地方的民众在地震前就已经面临饥饿困扰。

中国、美国、印度及英国派来的军方救援队正在与尼泊尔军方合作向一些很难到达的灾区运送救援物资。Ragan将其中一些这样的地区称为“地球上地形最险峻的地区”。

Ragan称，向此类地区运送食品是常规救援任务成本的三倍，有些从最近的配送中心出发需要徒步四天才能送达。

联合国机构呼吁各国紧急捐款，向尼泊尔提供4.15亿美元援助，当中包括1.28亿美元与食物相关的需求。

尼泊尔大地震已经造成逾7,500人遇难，数十万人无家可归。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。