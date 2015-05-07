各方争分夺秒向尼泊尔偏远灾区运送救援物资--TRFN

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会罗马5月6日 （记者 Chris Arsenault） - 尼泊尔大地震已经过去11天，联合国机构正在争分夺秒向该国偏远山区运送救援物资，他们借助牦牛、山羊还有俄罗斯老式直升机，向缺乏食物的灾民运送大米和高能量饼干。
“这是在和时间赛跑，”联合国世界粮食计划署（WFP）官员Richard Ragan周三对汤森路透基金会（TRFN）称。
WFP希望到周末时能分发足够的大米，以供急需食物的灾民维持10天之用。
一些重灾区属于很难到达的村庄，这些地方的民众在地震前就已经面临饥饿困扰。
中国、美国、印度及英国派来的军方救援队正在与尼泊尔军方合作向一些很难到达的灾区运送救援物资。Ragan将其中一些这样的地区称为“地球上地形最险峻的地区”。
Ragan称，向此类地区运送食品是常规救援任务成本的三倍，有些从最近的配送中心出发需要徒步四天才能送达。
联合国机构呼吁各国紧急捐款，向尼泊尔提供4.15亿美元援助，当中包括1.28亿美元与食物相关的需求。
尼泊尔大地震已经造成逾7,500人遇难，数十万人无家可归。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加