全球粮食危机担忧减退

路透伦敦9月12日电（记者 Nigel Hunt）---四年来全球粮食价格出现的第三波涨势可能已达峰值。美国政府周三发布的报告表明，全面的食品危机可能不会出现。

美国出现逾半个世纪来最严重旱灾，其他主要产粮国也出现持续乾旱，这令玉米和大豆价格连创新高，致使人们担忧再次出现全球粮食危机。

美国农业部周三发布报告，对该国玉米产量预估下调不到1%，表明美国中西部出现的56年来最严重乾旱所造成的损害低於预期。

联合国粮农组织高级经济学家及谷物分析师Abdolreza Abbassian称，“跟之前很多人担心的相比，情况似乎还不错。”

美国乾旱还导致小麦价格上涨了逾50%，并促使人们呼吁召开二十国集团紧急会议，采取联合行动以平息市场。

Abbassian称，“我们之前听到的担忧跟形势恶化有关，该报告并没有得出这个结论。”（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。