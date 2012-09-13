全球粮食危机担忧减退

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透伦敦9月12日电（记者 Nigel Hunt）---四年来全球粮食价格出现的第三波涨势可能已达峰值。美国政府周三发布的报告表明，全面的食品危机可能不会出现。
美国出现逾半个世纪来最严重旱灾，其他主要产粮国也出现持续乾旱，这令玉米和大豆价格连创新高，致使人们担忧再次出现全球粮食危机。
美国农业部周三发布报告，对该国玉米产量预估下调不到1%，表明美国中西部出现的56年来最严重乾旱所造成的损害低於预期。
联合国粮农组织高级经济学家及谷物分析师Abdolreza Abbassian称，“跟之前很多人担心的相比，情况似乎还不错。”
美国乾旱还导致小麦价格上涨了逾50%，并促使人们呼吁召开二十国集团紧急会议，采取联合行动以平息市场。
Abbassian称，“我们之前听到的担忧跟形势恶化有关，该报告并没有得出这个结论。”（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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