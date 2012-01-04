粮农组织称今年粮食价格可能略降

路透罗马1月3日电（记者 Catherine Hornby）---联合国粮农组织（FAO）总干事达席尔瓦（Jose Graziano da Silva）周二称，因全球经济放缓，2012年一些粮食价格可能略降，但不太可能自去年触及的高位大幅回落。

62岁的达席尔瓦来自巴西，今年初起担任粮农组织总干事。他认为粮食市场可能继续大幅波动，而由於经济不稳，会有更多人面临饥饿威胁。

"价格不会像过去两三年那样急涨，但也不会大跌。短期而言，价格可能有所回落，但幅度不会很大。波动将继续存在，这是肯定的。"达席尔瓦在罗马出席记者会时表示。

据联合国粮农组织观测，全球粮食价格於去年2月触顶，但6月以来呈下降，因作物状况改善，且经济疑虑遏制了需求增长。

达席尔瓦认为，欧洲经济放缓不会明显影响粮农组织项目融资，因各国捐助金额占国内生产总值(GDP)的比重很小，不太可能削减。

但他指出，经济放缓可能导致更多人面临饥饿风险。

"将有更多人挨饿、失业，因此我们有更多工作要做，我们需要新的途径帮助他们。"

达席尔瓦表示，将把重点放在最需要外部援助的贫穷国家，非洲尤其是北非为重中之重。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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