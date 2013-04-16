食品安全将列入监管部门履职考核

路透北京4月16日 - 针对近年来中国食品安全问题的屡爆不止，中国政府制订2013年食品安全重点工作安排，明确在今年年底前基本完成食品相关标准的清理。同时将强化食品安全考核评价，把信息通报、行政执法、违法行为处理等列入对监管部门履职情况考核的内容。

中国政府网周二称，根据安排中国将健全标准审评程序和制度，增强标准制定的透明度。今年底前将基本完成食品相关标准的清理，完善食品中致病微生物、食品添加剂使用、食品生产经营规范、农药兽药残留等方面的标准，制修订蜂蜜、食用植物油等产品标准和配套检验方法标准。

此外，还将推动食品安全法、保健食品监督管理条例、餐厨废弃物管理及资源化利用条例等法律法规的制修订，强化相关法律法规的衔接，完善监管执法依据，加大惩处力度。

根据安排，将进一步完善食品安全绩效评价指标体系，逐级健全督查考核制度，加强对地方政府、监管部门食品安全工作的考核；将信息通报、行政执法、违法行为处理等列入对监管部门履职情况考核的内容。

同时将把食品安全纳入社会管理综合治理考核、政府绩效考核内容。发生重大食品安全事故的地方在文明城市、卫生城市等评优创建活动中将实行一票否决。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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