健康饮食成奢侈 廉价垃圾食品在新兴国家催生更多胖人--研究人员

2014年2月27日在店内拍到的食品外包装中的成分表。 REUTERS/Brendan McDermid

汤森路透基金会罗马5月11日 （记者 Chris Arsenault） - 经济学家们周一称，在新兴市场国家，健康饮食日渐成为一种奢侈，这些国家蔬菜价格飙涨，但高脂高糖的垃圾食品却愈发便宜。

研究人员在对新兴经济体的首份此类饮食方式研究报告中写道，1990到2012年间，巴西、中国、韩国和墨西哥的水果与蔬菜价格增长了91%，而超高压加工的即食食品价格降幅却高达20%。

英国智库“海外发展研究所”（Overseas Development Institute）这份64页、题为“健康饮食成本渐增”的研究报告称，这种价格变化造成发展中国家民众腰围愈发膨胀，堪比富裕国家的情形。

该研究称，巴西体重超标的成年人自1980年来已翻了一倍，因廉价的薯片、含糖饮料以及能量棒更加流行。

该研究称，过去20年中国绿叶蔬菜的价格已涨了一倍，肥胖人数飙涨。

“这对政策的启示非常明显，”农业经济学家、该研究报告的首席作者史蒂夫·威金斯（Steve Wiggins）向汤森路透基金会表示。

“各国政府应该开始运用税收与补贴鼓励民众趋向更健康的饮食方式。”

威金斯称，加工食品越来越便宜是因为工业巨头企业在获取廉价食材并将其变成“可口但高脂、高能、高糖和高盐”的食物方面更有效率。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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