美国和丹麦食品最安全 非洲最堪忧

周二发布的《全球食品安全指数报告》显示，美国、丹麦、挪威和法国食品最安全，原因是供应充足、国民收入高、食品开支相对其它开销成本低，及大力进行食品生产研发。食品安全指数最低的国家主要位於撒哈拉沙漠以南的非洲，包括埃塞俄比亚、卢旺达、尼日利亚和莫桑比克。