《路透精英汇》转基因耐旱玉米被寄望过高

路透芝加哥3月13日电（记者 Carey Gillam）---美国忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）植物病理学家、资深科学家Doug Gurian-Sherman周二称，使用耐旱生物技术玉米提高全球粮食产量的策略，不如种植普通玉米但改善播种有效。

Gurian-Sherman接受路透粮食与农业精英汇采访时称：“耐旱生物技术技术引起极大关注。我们认为关注过度了。”

他在谈及耐旱生物技术进步时指出：“该技术带来适度、切实的益处，是一项进步。但这真的不过是起步而已。”2002年至2005年，Gurian-Sherman曾在美国食品药物管理局（FDA）生物技术咨询委员会任职。

他表示，耐旱玉米适用於旱情中等、可预测的地区中15%-20%的地区，例如内布拉斯加州和堪萨斯州，而对於近几年发生大旱的德州则不适用。在大旱情况下，耐旱玉米会与普通玉米一样枯死。

许多公司正竞相推出耐旱粮食技术。全球最大的种子公司孟山都（Monsanto）(MON.N)今春正进行农田试验，测试其转基因耐旱玉米种子。

孟山都等种子公司一直推广耐旱技术，以此提高重要粮食产量（尤其是玉米），气候变化让部分种植区变得更加乾旱和温暖。

去年德州和美国中部一些地区大旱，让许多粮食作物遭到破坏。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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