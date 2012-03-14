《路透精英汇》雀巢称瓶装水价格上涨 但需求不减

路透芝加哥3月12日电(记者 Martinne Geller/Carey Gillam)---雀巢饮用水公司北美负责人杰弗里(Kim Jeffery)表示，虽然大宗商品价格高涨导致近期瓶装水提价，但消费者正疏远碳酸饮料，转而青睐瓶装水。

杰弗里周一在芝加哥的路透食品与农业精英汇上表示，大宗商品价格虽已下降，但瓶装水的价格不会回落。

“瓶装水价格不会回落。因渴望抢占市场份额，该行业过去五年一直在以低於标准的利润运营。”

杰弗里表示，在过去十年中，瓶装水的价格下降了35%，因包括可口可乐(KO.N)及百事可乐(PEP.N)等在内的众多公司通过推出低价产品以抢占市场。

面对去年大宗商品价格前所未有的上涨，雀巢饮用水将其区域饮用水品牌及核心品牌“雀巢优活”（Nestle Pure Life）的价格提高了约10%。这也是该公司十年来首次提价。

杰弗里称，美国是世界上软饮料销售多於瓶装水的唯一发达国家，但他预计随着碳酸饮料消费下降，瓶装水消费上升，这一现象将会改变。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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