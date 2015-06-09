（更正）经济增长帮助亚太地区饥饿人口比例在过去25年减半--联合国

（更正第二段说法为各国领导人2000年达成的八大国际发展目标）

汤森路透基金会5月28日 - 经济增长帮助亚太地区饥饿人口比例在过去25年减半--联合国

路透曼谷5月28日（记者 Alisa Tang） - 联合国官员周四称，亚太地区经济增长帮助该地区饥饿人口比例在过去25年减半至12%。

这是各国领导人在2000年达成的八大国际发展目标的其中之一，即到2015年将全球饥饿人口比例较1990年水平减半。

“这是历史性成果，是伟大的里程碑，亚太地区应当感到骄傲，”联合国粮农组织（FAO）亚太区代表小沼宏之（Hiroyuki Konuma）说道。

粮农组织报告称，亚太地区内部饥饿人口减少的情况各不相同，其中南亚地区没有实现目标，饥饿人口减少幅度为34.4%。

报告还称，朝鲜是该地区饥饿人口出现增长的一个国家，该国的饥饿人口从1990年的480万增长一倍有余至1,050万。

东南亚及东亚是该地区减少饥饿人口最成功的地区，这两个地区的饥饿人口分别减少68.5%和58.5%，1990年以来的最大降幅分别为泰国（减少78.7%）和越南（减少75.8%），印尼减少61.6%，中国减少60.9%。

粮农组织资深经济学家David Dawe称，过去二三十年亚洲经济持续增长，大大提高了该地区的粮食获得。

“粮食安全的一大关键决定因素基本上就是经济增长，这可能也是最重要的一个因素，”Dawe在新闻发布会上说。

粮农组织报告称，亚太地区仍有4.9亿人口长期忍饥挨饿，比全球其他地区的总数还多，其中南亚是世界上饥饿人口数量最多的次大陆地区。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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