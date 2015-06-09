更正-经济增长帮助亚太地区饥饿人口比例在过去25年减半--联合国

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
(本文由路透中文网编译提供)
（更正第二段说法为各国领导人2000年达成的八大国际发展目标）
汤森路透基金会5月28日 - 经济增长帮助亚太地区饥饿人口比例在过去25年减半--联合国 路透曼谷5月28日（记者 Alisa Tang） - 联合国官员周四称，亚太地区经济增长帮助该地区饥饿人口比例在过去25年减半至12%。
这是各国领导人在2000年达成的八大国际发展目标的其中之一，即到2015年将全球饥饿人口比例较1990年水平减半。
“这是历史性成果，是伟大的里程碑，亚太地区应当感到骄傲，”联合国粮农组织（FAO）亚太区代表小沼宏之（Hiroyuki Konuma）说道。
粮农组织报告称，亚太地区内部饥饿人口减少的情况各不相同，其中南亚地区没有实现目标，饥饿人口减少幅度为34.4%。
报告还称，朝鲜是该地区饥饿人口出现增长的一个国家，该国的饥饿人口从1990年的480万增长一倍有余至1,050万。
东南亚及东亚是该地区减少饥饿人口最成功的地区，这两个地区的饥饿人口分别减少68.5%和58.5%，1990年以来的最大降幅分别为泰国（减少78.7%）和越南（减少75.8%），印尼减少61.6%，中国减少60.9%。
粮农组织资深经济学家David Dawe称，过去二三十年亚洲经济持续增长，大大提高了该地区的粮食获得。
“粮食安全的一大关键决定因素基本上就是经济增长，这可能也是最重要的一个因素，”Dawe在新闻发布会上说。
粮农组织报告称，亚太地区仍有4.9亿人口长期忍饥挨饿，比全球其他地区的总数还多，其中南亚是世界上饥饿人口数量最多的次大陆地区。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。