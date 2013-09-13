全球粮食浪费严重--粮农组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马9月11日 - 联合国粮农组织（FAO）周三发布题为《粮食浪费足迹》（The Food Wastage Footprint）的报告称，全球粮食浪费产生的温室气体排放，超过中国和美国以外其他任何国家的排放量。

全球每年约有三分之一的粮食被浪费，浪费量大约为13亿吨。与此同时，生产和处理粮食所需的能源、水和化学制品也被浪费。

全球几乎有30%的农田和相当于俄罗斯伏尔加河年流量的水资源被白白消耗。

联合国粮农组织在报告中预测，粮食浪费产生的碳足迹，相当于每年排放33亿吨二氧化碳。

如果把粮食浪费造成的碳排放看成一个国家，那么则是继中国和美国之后的全球第三大温室气体排放国。这表明更有效地使用粮食，将能为减少温室气体排放以抑制气候变暖作出巨大贡献。

在发达国家，多数粮食浪费与消费者购买太多、把没吃的扔掉有关。在发展中国家，农业效率低且缺乏适当的存储设施，是造成粮食浪费的主要原因。

联合国粮农组织估算，基于生产者价格，不包括鱼和海鲜，一年所浪费粮食的经济损失约为7,500亿美元。（完）