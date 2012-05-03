光明食品收购英国Weetabix 60%股权

* 光明食品收购Weetabix的60%股权

* 剩余股权由Lion资本和管理层持有

* 预计下半年完成交割

* 将是中国食品业最大一次海外并购

* 将成功进入欧美市场

路透上海5月3日电---中国最大的食品集团之一的光明食品集团将收购英国谷物类食品制造商Weetabix Food Company 60%股权,这将是中国食品业最大的一次海外并购.光明食品将帮助Weetabix旗下品牌开拓亚洲市场,尤其是中国市场.

分析人士指出,在数次并购欧洲企业失败後,这是光明食品首度成功并购欧美发达市场的食品公司,有助於光明食品在全球主要市场上的布局.

光明食品董事长王宗南指出,"我们看到(Weetabix)公司许多增长机会,特别在国际市场,尤其是亚洲市场,对此我们感到十分鼓舞.凭借光明食品在中国以至国际市场的雄厚资源和经验,我们对发展Weetabix的业务处於有利位置."

光明食品称,这次并购符合公司战略,即通过收购知名国际品牌、开发先进技术和确立强有力的竞争地位,在食品行业建立起国际领先的食品集团.

"这是他们(在欧美)成功完成的第一个并购案...他们之前曾找了多个欧美的公司(进行并购),现在他们正在进入更大的消费市场,"咨询公司摩立特中国的消费品分析师Torsten Stocker指出.

去年8月,光明食品集团宣布收购澳大利亚食品企业Manassen公司75%的股权,收购价3.975亿澳元;而光明集团旗下光明乳业(600597.SS)收购新西兰乳业公司Synlait Milk Limited多数股权.不过,光明食品其他海外收购亦遭遇多次失败,包括澳洲CSR(CSR.AX)的糖业部门及法国酸奶制造商Yoplait、英国联合饼干公司等.

去年初,王宗南曾对国内媒体表示,公司海外并购的目标将集中在资源型企业,未来集团将进一步利用资本手段掌控资源,在国内外乳业、糖业、酒业等核心资源基地开展投资与并购,使得集团的资源布局实现全球化.

**中国市场:健康食品巨大需求**

光明食品公司新闻稿称,光明食品将致力推动Weetabix聚焦在亚洲市场的潜力,特别是在中国,这个市场对於健康和便利食品的需求正与日俱增.

一位曾参与光明食品海外并购案的律师指出,"中国有很多食品安全质量方面的问题,所以他们需要收购一些外资技术,或者与外资公司合作,来提高声誉度."

新闻稿指出,Weetabix余下的40%股份将继续由Lion资本和管理层持有.本次交易中,企业价值为12亿英镑(包括企业股权和负债).该交易有待中国政府和监管机构审批以及反垄断审批,预计将於今年下半年完成交割.

Weetabix是英国以至全球领先的谷物类食品制造商,总部设在英国北安普敦郡,产品出口到全球逾80个国家.其除了具代表性的Weetabix品牌外,公司还同时管理一个多元化的产品组合,其中包括英国第一位的麦片品牌Alpen.

本次交易中,光明食品的财务顾问是罗斯柴尔德(Rothschild).公司方面未披露进一步的财务细节.

光明食品集团为光明乳业、金枫酒业(600616.SS)、海博股份(600708.SS)、上海梅林(600073.SS)四家上市公司的母公司.2011年光明食品集团的营业收入为122亿美元,税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为12亿美元.

汤森路透LPC数据显示,股权投资机构Lion资本的前身--Hicks Muse(Europe)在2003年11月以6.42亿英镑全购Weetabix公司.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽/乔艳红

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