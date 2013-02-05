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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 5日 星期二 14:04 BJT

全球涉假足球比赛数百场 欧洲重灾区--调查人员

欧盟警方周一表示，全球近年来共有数百场足球比赛受到一个来自新加坡的赌球集团的操控，涉嫌踢假球。共有约680场比赛被怀疑涉假，其中包括世界杯预选赛、欧洲杯、欧冠等顶级赛事，时间跨度为2008年至2011年。调查人员称，受到怀疑的比赛中，有380场发生在欧洲，另外300场则分布在亚洲、非洲和拉丁美洲。路透
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