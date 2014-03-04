比尔·盖茨再度问鼎《福布斯》全球首富

路透3月3日(记者 Jonathan Stempel) -微软创始人比尔·盖茨在阔别四年后，以净资产760亿美元的身价再次问鼎《福布斯》杂志全球富豪榜首位。

《福布斯》周一在宣布榜单时表示，比尔·盖茨以760亿美元的净资产超越墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢(CarlosSlim Helu)，成为世界首富。卡洛斯·斯利姆·埃卢以720亿美元的净资产位列第二。

旗下拥有Zara等服装品牌的西班牙服装零售商Inditex SA(ITX.MC)创始人阿曼西奥·奥特加(AmancioOrtega)以640亿美元的净资产排在第三位。

“股神”沃伦·巴菲特以582亿美元的净资产位列第四，甲骨文公司的首席执行官拉里·埃里森(LarryEllison)位列第五，其净资产为480亿美元。

比尔·盖茨在过去20年中有15次登上首富宝座。

今年共有1,645名亿万富翁进入《福布斯》榜单，总资产达到6.4万亿美元，高于去年的1,426人。今年共有172位女性进入该全球亿万富豪排行榜，去年女性人数为138人。

沃尔玛(WMT.N)继承人克里斯蒂·沃尔顿是排名最高的女性，她以367亿美元的净资产，位列全球富豪榜第9位。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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