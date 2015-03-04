盖茨荣登《福布斯》富豪榜首位 乔丹首次登榜

路透3月2日（记者 Jonathan Stempel） - 《福布斯》杂志公布年度世界富豪榜，比尔·盖茨再度荣登榜首，Facebook创始人马克·扎克伯格跻身前20名，而昔日篮球巨星迈克尔·乔丹则首次登榜。

《福布斯》杂志宣布，盖茨的净资产从一年前的760亿美元升至792亿美元，在最近21年中第16次荣登榜首。

墨西哥电信巨头卡洛斯·斯利姆以771亿美元资产排名次席，伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)董事会主席沃伦·巴菲特以727亿美元排名第三。

Zara母公司Inditex SA (ITX.MC)的西班牙创始人阿曼西奥·奥尔特加（Amancio Ortega）以645亿美元排名第四。甲骨文（Oracle Corp）(ORCL.N)执行董事长拉里·埃里森(Larry Ellison)以543亿美元排名第五。

《福布斯》年度世界富豪榜中创纪录的有1,826名身家在10亿美元以上的富豪登榜，其总资产达到7.05万亿美元，去年则有1,645人登榜。

该榜单中最年轻的入围者是24岁的伊万·斯皮格（Evan Spiegel）以及25岁的鲍比·墨菲（Bobby Murphy），两人是移动应用Snapchat的联合创始人，资产均为15亿美元。

乔丹则以10亿美元资产排名第1,741位。52岁的乔丹是NBA球队夏洛特黄蜂的控股股东。乔丹的经纪人没有对记者的问题立即发表评论。

该榜单中来自美国的富豪最多，为536人，其次是中国，有213人，德国以103人列第三，印度90人列第四。

《福布斯》表示，饱受货币危机及石油市场动荡困扰的俄罗斯的登榜富豪人数从之前的111人减少至88人。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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