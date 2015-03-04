盖茨荣登《福布斯》富豪榜首位 乔丹首次登榜

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月2日（记者 Jonathan Stempel） - 《福布斯》杂志公布年度世界富豪榜，比尔·盖茨再度荣登榜首，Facebook创始人马克·扎克伯格跻身前20名，而昔日篮球巨星迈克尔·乔丹则首次登榜。

《福布斯》杂志宣布，盖茨的净资产从一年前的760亿美元升至792亿美元，在最近21年中第16次荣登榜首。

墨西哥电信巨头卡洛斯·斯利姆以771亿美元资产排名次席，伯克希尔哈撒韦 董事会主席沃伦·巴菲特以727亿美元排名第三。

Zara母公司Inditex SA 的西班牙创始人阿曼西奥·奥尔特加（Amancio Ortega）以645亿美元排名第四。甲骨文（Oracle Corp） 执行董事长拉里·埃里森(Larry Ellison)以543亿美元排名第五。

《福布斯》年度世界富豪榜中创纪录的有1,826名身家在10亿美元以上的富豪登榜，其总资产达到7.05万亿美元，去年则有1,645人登榜。

该榜单中最年轻的入围者是24岁的伊万·斯皮格（Evan Spiegel）以及25岁的鲍比·墨菲（Bobby Murphy），两人是移动应用Snapchat的联合创始人，资产均为15亿美元。

乔丹则以10亿美元资产排名第1,741位。52岁的乔丹是NBA球队夏洛特黄蜂的控股股东。乔丹的经纪人没有对记者的问题立即发表评论。

该榜单中来自美国的富豪最多，为536人，其次是中国，有213人，德国以103人列第三，印度90人列第四。