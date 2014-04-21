福布斯富豪榜华人数量占比创新高 内地富豪逾一半

路透上海4月21日 -福布斯中文版周一发布华人富豪榜，有290位华人荣登2014福布斯全球富豪榜，人数占比达到了17.6%的新高，其中来自中国内地的富豪人数为152位，超过华人富豪总数的一半。

据福布斯3月下旬发布的全球富豪榜，共有1,645位富豪个人或家族净资产超过10亿美元的门槛。2014年华人富豪的上榜人数与净资产总额均保持了去年的增长趋势，其中李嘉诚以310亿美元再次位列第一，凭借银河娱乐(0027.HK)成为新赌王的吕志和以220亿美元排名第二。

在2014年前十大华人富豪中，有四位来自中国内地，包括万达集团董事长王健林（151亿美元，排名第五）、腾讯(0700.HK)董事会主席马化腾（134亿美元，排名第六）、百度(BIDU.O)创始人、董事长李彦宏(121亿美元，排名第八）、娃哈哈集团董事长宗庆后（116亿美元，排名第九），去年仅有宗庆后进入前十。

资产超百亿美元的内地富豪还有两位，汉能控股集团董事局主席李河君以103亿美元净资产排名14位，阿里巴巴集团董事局主席马云以100亿美元并列华人富豪榜第15位。

大陆富豪在华人富豪中的占比，经过两年的低谷，今年重返50%以上，达52.4%；来自香港和台湾的富豪占比分别为15%和10%。

从行业分布看，有57位华人富豪来自于房地产行业，占到总榜单数的近20%；其余主要分布在食品饮料、制药与生物科技、零售、原材料等行业；有22位华人富豪为了寻求新的财富增长点走上了多元化经营的道路。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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