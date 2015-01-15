福布斯发布中国潜力企业榜 移动互联网企业优势明显

路透上海1月15日 - 《福布斯》中文版近日推出已连续11年公布的中国潜力企业年度榜单，今年移动互联网企业的优势较为明显。而在上市潜力企业榜单中，神奇制药勇夺桂冠，老恒和酿造和网龙分获第二和第三。

本次榜单罗列了上市和非上市的潜力企业各100家，不过在营业收入、净利润和总资产三项指标上，上市企业的规模要远远大于非上市企业。

对所有上榜企业进行统计后，经营移动互联网及信息化的企业是最多的，达到总数的27%，这也反映出该行业所蕴含的巨大潜力；制造业略逊一筹，以19%的比例名列第二，说明制造业在市场等各方面的压力之下，仍然有通过创新、垂直、与进口替代有成长机会。

医药医疗及生物工程行业贡献了13%的上榜企业，排在第三名，发展趋势比较平稳。另外服务、环保、金融等行业也获得了很好的成长，开始占据一定的比例。

福布斯指出，大量的上榜企业都是在移动互联网的大背景下，结合自身的技术和优势，提供专业化的生产和服务，从而获得自身的发展。许多从事医疗、制造等传统行业的企业，也都紧紧抓住移动互联网大趋势下社会所产生的新的需求，运用相关的技术，积极主动地去进行着生产方式和经营思路上的转型。

而榜单所反映出的另外一个趋势同样值得关注，即社会对于消费升级有着强烈的需求。安全放心的食品，清洁空气和饮用水的家用设备，甚者是美容产品，许多提供类似商品和服务的企业这次也都登上了潜力企业的榜单。

福布斯该榜单是对营收在0.1-10亿元人民币之间的海量大陆中小企业进行筛选，并根据企业的营收及净利增长率、利润率、总资产及净资产回报率、营收和净利规模等四大类指标进行排名。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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