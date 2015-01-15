福布斯发布中国潜力企业榜 移动互联网企业优势明显

《福布斯》中文版近日推出已连续11年公布的中国潜力企业年度榜单，今年移动互联网企业的优势较为明显。对所有上榜企业进行统计后，经营移动互联网及信息化的企业是最多的，达到总数的27%，这也反映出该行业所蕴含的巨大潜力。制造业略逊一筹，以19%的比例名列第二；医药医疗及生物工程行业贡献了13%的上榜企业，排在第三名。路透