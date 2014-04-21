福布斯富豪榜华人数量占比创新高 内地富豪逾一半

福布斯中文版周一发布华人富豪榜，有290位华人荣登2014福布斯全球富豪榜，人数占比达到了17.6%的新高，其中来自中国内地的富豪人数为152位，超过华人富豪总数的一半。在2014年前十大华人富豪中，有四位来自中国内地，包括万达集团董事长王健林、腾讯董事会主席马化腾、百度董事长李彦宏和娃哈哈集团董事长宗庆后，去年仅有宗庆后进入前十。图为王健林。路透